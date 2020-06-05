Елизавета Боярская показала, какой подарок Максим Матвеев сделал своими руками их младшему сыну

Максим Матвеев

Сегодня у 37-летнего Максима Матвеева и 34-летней Елизаветы Боярской праздник — актерская семья отмечает 1,5 года своему младшему сыну Григорию. Отец мальчика приготовил ему особенный подарок, сделав своими руками деревянную лошадку-качалку.

Сегодня 1,5 года нашему Григорию! Макс сделал вот такой вот подарок! Сделал своими собственными руками, от начала до конца! Вот уж точно говорят, талантливый человек талантлив во всем! Можно сказать, — новая семейная реликвия. Детям! Внукам! Ну или мы с Максом в старости будем качаться,— написала Елизавета в инстаграме.

Максим Матвеев с подарком для сына

В соцсети она показала результат работы мужа, а сам актер несколько дней назад поделился снимком промежуточного этапа работы, которой посвятил время на самоизоляции. Знаменитая семья живет в Санкт-Петербурге и о своем карантине, кстати, тоже рассказывала. Елизавета и Максим говорили, что долгое пребывание в замкнутом пространстве они перенесли спокойно и без ссор, помогали друг другу в бытовых делах и занятиях с детьми. Помимо Григория, пара растит восьмилетнего сына Андрея.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская

Максим Матвеев с сыном Григорием

Максим Матвеев с сыном Андреем

По материалам: www.spletnik.ru