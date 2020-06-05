«Это глупо и странно»: Билл Гейтс отверг свою причастность к планам по чипированию человечества

Культура
Игорь Кнышевский0
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"Это глупо и странно": Билл Гейтс отверг свою причастность к планам по чипированию человечества

Билл Гейтс

Вокруг пандемии коронавируса возникло немало теорий заговора. Одной из самых обсуждаемых тем стало предположение, что за опасной болезнью стоит Билл Гейтс! Сторонники этой теории уверены, что предприниматель вынашивает планы по захвату контроля над всем человечеством и использует вакцинацию как возможность ввести людям цифровые чипы.

"Это глупо и странно": Билл Гейтс отверг свою причастность к планам по чипированию человечестваБилл Гейтс

Именно поэтому в сети нередко можно встретить сообщения, в которых люди наотрез отказываются делать прививку от коронавируса, даже когда вакцина появится. Такой точки зрения придерживаются и некоторые знаменитости. Марат Сафин, например, в недавнем интервью заявил, что «людей готовят к чипизации».

И вот теперь решил высказаться сам Билл Гейтс, который до этого никак не реагировал на обвинения и протесты. Создатель Microsoft озвучил свою позицию в разговоре с журналистами Business Insider.

Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень сложно отрицать эти теории, так как это очень глупо или странно,

— заявил Гейтс.

"Это глупо и странно": Билл Гейтс отверг свою причастность к планам по чипированию человечества

Напомним, предприниматель еще несколько лет назад обращал внимание на то, что мировые пандемии могут стать новой угрозой всему человечеству, и призывал мировых лидеров уделить внимание этой проблеме. Так, знаменитым стало его выступление на TED Talk в 2015 году, где он предупреждал о потенциально ошеломляющем числе погибших в результате всемирной пандемии. Именно эту речь в итоге и используют противники Гейтса, считая это доказательством того, что он заранее знал, что коронавирус станет таким вызовом человечеству.

"Это глупо и странно": Билл Гейтс отверг свою причастность к планам по чипированию человечества

Фонд Билла Гейтса и его жены и Мелинды выделил 100 миллионов долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедных странах.

"Это глупо и странно": Билл Гейтс отверг свою причастность к планам по чипированию человечестваМелинда и Билл Гейтс

Все страны мира должны работать сообща, создать безопасные и эффективные вакцины и обеспечить расширение производства, чтобы мы могли доставить их тем, кто в них нуждается больше всего, а не тем, кто может заплатить больше всего,

— отметил Гейтс.

По материалам: www.spletnik.ru


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