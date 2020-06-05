Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)

Кайли Дженнер

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, подсчитав их доходы за прошлый год. И если в год назад этот список возглавляла певица Тейлор Свифт, то на этот раз лидер сменился. Им стала 22-летняя Кайли Дженнер, которую совсем недавно журнал обвинил в преувеличении масштабов своего бизнеса и лишил статуса миллиардера.

Тем не менее в прошлом году Кайли действительно заработала больше других, причем во многом благодаря сделки с косметической компании Coty, которой звезда реалити-шоу продала 51% бренда Kylie Cosmetics. Ее годовой доход Forbes оценил в 590 миллионов долларов.

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)1. Кайли Дженнер — 590 миллионов долларов

На второй строчке рейтинга расположился 42-летний Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов. Львиная доля этих денег была получена благодаря популярности бренда Yeezy.  Третье место в списка Forbes занял 38-летний теннисист Роджер Федерер (106,3 миллиона долларов).

Замыкают десятку самых высокооплачиваемых звезд Криштиану Роналду (105 миллионов), Лионель Месси (104 миллиона), Тайлер Перри (97 миллионов), Неймар (95,5 миллиона), Говард Стерн (90 миллионов), Леброн Джеймс (88,2 миллиона) и Дуэйн Джонсон (87,5 миллиона).

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)2. Канье Уэст — 170 миллионов долларов

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)3. Роджер Федерер — 106,3 миллиона долларов

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)4. Криштиану Роналду — 105 миллионов

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)5. Лионель Месси — 104 миллиона долларов

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)6. Тайлер Перри — 97 миллионов долларов

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)7. Неймар — 95,5 миллиона долларов

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)8. Говард Стерн  — 90 миллионов долларов

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)9. Леброн Джеймс  — 88,2 миллиона долларов

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд (его возглавила лишенная статуса миллиардера Кайли Дженнер)10. Дуэйн Джонсон — 87,5 миллиона долларов

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

81-летний король Ойо отпраздновал 22-летие своей жены, которую ему подарили

Игорь Кнышевский
Смерть Тараса Шевченко

Смерть, похороны, еще одни похороны и вечная жизнь Тараса Шевченко

Юрий Пушкин

Ю. Жигарев: «Нормальных вакцин в Украине практически не найти»

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий