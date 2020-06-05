Кейт Бланшетт получила травму голову из-за неосторожного обращения с бензопилой

Кейт Бланшетт

Время самоизоляции и вынужденных ограничений у многих людей вызывает не самые приятные ассоциации. Подобными воспоминаниями о недавних событиях поделилась и 51-летняя Кейт Бланшетт, принявшая участие в записи подкаста Джулии Гиллард, бывшего премьер-министра Австралии. Вчера у меня случилась небольшая авария с бензопилой. Звучит очень и очень захватывающе, но на самом деле лишь звучит так. Все в порядке, если не считать небольшой царапины на моей голове,— сказала актриса, не пожелав уточнить, как и зачем оказалась рядом с бензопилой.

Кейт Бланшетт

Другие трудности карантина Бланшетт ощутила, когда ее дети перестали ходить в школу. Кейт и ее муж Эндрю Аптон воспитывают трех родных сыновей и приемную дочь. Кинозвезда призналась в интервью, что на год приостановила свою работу, чтобы больше внимания уделять старшему сыну, 18-летнему Дэшилу. На деле же все получилось не совсем так, как она планировала.

Осталась с 18-летний парнем, который не хочет иметь со мной ничего общего,— со смехом сказала она.

По словам Кейт, ей также пришлось переквалифицироваться в воспитателя детского сада для пятилетней дочери Эдит. Личный опыт навел знаменитость на мысли, что после пандемии люди станут ценить труд педагогов гораздо выше. Бланшетт похвалила Финляндию, где учителя «получают столько же, сколько адвокаты и врачи».Я испытываю огромное уважение к профессии учителя. Надеюсь, что благодаря COVID-19 их заработная плата возрастет, а общество будет уважать их еще больше,— сказала она.

По материалам: www.spletnik.ru