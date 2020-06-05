Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером

Криштиану Роналду

Пока одни теряют свой статус миллиардера, другие только поднимаются в рейтинге богатейших людей в мире по версии Forbes. Так, 35-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, который заработал за всю свою карьеру миллиард долларов.

Доход спортсмена за 2019-й составил 105 миллионов долларов. Таким образом он занял четвертое место в топе самых высокооплачиваемых знаменитостей после владелицы бьюти-империи Кайли Дженнер (590 миллионов), рэпера Канье Уэста (170 миллионов) и теннисиста Роджера Федерера (106,3 миллионов).

Известно, что из заработанного миллиарда 650 миллионов — зарплата, полученная за игры, а вот остальные деньги Роналду получил, снимаясь в рекламе.

За плечами Криштиану пожизненное соглашение с Nike, по которому он получает 20 миллионов долларов ежегодно, и контракт на рекламу шампуня Clear. А еще он снимался в роликах банков Banco Espirito Santo и «Открытие», ресторанов быстрого питания KFC и был лицом итальянского бренда Armani. За прошлый год футболист опубликовал в инстаграме 49 спонсорских постов, каждый из которых стоил около 900 тысяч евро.

Forbes отметил, что Роналду стал третьим в истории спортсменом, который заработал миллиард долларов до ухода из профессионального спорта. Ранее это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу в 2009 году и боксеру Флойду Мейвезеру в 2017-м.

Криштиану Роналду с возлюбленной и сыном

По материалам: www.spletnik.ru