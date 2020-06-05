Майли Сайрус с возлюбленным Коди Симпсоном на прогулке в Лос-Анджелесе

Коди Симпсон и Майли Сайрус

Самоизоляция потихоньку сходит на нет. И свидетельствует об этом тот факт, что все больше знаменитостей стало появляться на публике. На красных дорожках мы их увидим еще, вероятно, не очень скоро, но выходить на улицу они теперь точно будут чаще — тем более что наступившее лето этому способствует.

Вчера выйти на прогулку решили 27-летняя Майли Сайрус и ее 23-летний бойфренд Коди Симпсон. Одевшись по-летнему очень легко, пара отправилась гулять вместе со своим питомцем — собакой по кличке Бо, которую они взяли из приюта для бездомных животных в марте.

Несмотря на то что Майли и Коди находились на улице, они надели маски. Впрочем, певица сделала это не столько в целях безопасности, сколько в знак солидарности с протестующими против полицейского беспредела и расизма: у нее на маске было написано BLM, что значит Black Lives Matters («жизни темнокожих имеют значение»). Именно под этим лозунгом в последние дни в США проходят акции из-за смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, который погиб вследствие грубых действий полицейских, превысивших свои полномочия.

Как и многие из вас, я зла, возмущена и убита горем из-за несправедливости в нашей стране, которая продолжается слишком долгие столетия,

— написала в инстаграме Сайрус и призвала поклонников проявить свою гражданскую позицию и потребовать справедливости для Джорджа Флойда от губернатора Миннесоты и генерального прокурора.

Мы не можем стоять в стороне, каждый из нас должен внести свой вклад в то, чтобы справедливость для всех стала реальностью,

— заключила она.

Во вторник Майли и Коди приняли участие в протестной акции в Лос-Анджелесе. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы покончить с системным расизмом и превосходством белых в нашей стране, и лично мне еще предстоит узнать и сделать очень многое для поддержки,

— рассказала она.

По материалам: www.spletnik.ru