Майли Сайрус с возлюбленным Коди Симпсоном на прогулке в Лос-Анджелесе

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Майли Сайрус с возлюбленным Коди Симпсоном на прогулке в Лос-Анджелесе

Коди Симпсон и Майли Сайрус

Самоизоляция потихоньку сходит на нет. И свидетельствует об этом тот факт, что все больше знаменитостей стало появляться на публике. На красных дорожках мы их увидим еще, вероятно, не очень скоро, но выходить на улицу они теперь точно будут чаще — тем более что наступившее лето этому способствует.

Вчера выйти на прогулку решили 27-летняя Майли Сайрус и ее 23-летний бойфренд Коди Симпсон. Одевшись по-летнему очень легко, пара отправилась гулять вместе со своим питомцем — собакой по кличке Бо, которую они взяли из приюта для бездомных животных в марте.

Майли Сайрус с возлюбленным Коди Симпсоном на прогулке в Лос-АнджелесеНесмотря на то что Майли и Коди находились на улице, они надели маски. Впрочем, певица сделала это не столько в целях безопасности, сколько в знак солидарности с протестующими против полицейского беспредела и расизма: у нее на маске было написано BLM, что значит Black Lives Matters («жизни темнокожих имеют значение»). Именно под этим лозунгом в последние дни в США проходят акции из-за смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, который погиб вследствие грубых действий полицейских, превысивших свои полномочия.

Как и многие из вас, я зла, возмущена и убита горем из-за несправедливости в нашей стране, которая продолжается слишком долгие столетия,

— написала в инстаграме Сайрус и призвала поклонников проявить свою гражданскую позицию и потребовать справедливости для Джорджа Флойда от губернатора Миннесоты и генерального прокурора.

Мы не можем стоять в стороне, каждый из нас должен внести свой вклад в то, чтобы справедливость для всех стала реальностью,

— заключила она.

Майли Сайрус с возлюбленным Коди Симпсоном на прогулке в Лос-Анджелесе

 

Во вторник Майли и Коди приняли участие в протестной акции в Лос-Анджелесе. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы покончить с системным расизмом и превосходством белых в нашей стране, и лично мне еще предстоит узнать и сделать очень многое для поддержки,

— рассказала она.

Майли Сайрус с возлюбленным Коди Симпсоном на прогулке в Лос-Анджелесе

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Соседи подрались в Одесской области: один человек убит

Игорь Кнышевский

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пишет философские стихи на фоне слухов об их разводе: «Я вышел из тела»

Игорь Кнышевский

Вертолет, нервы и разбитое шампанское: как помолвка Кэти Перри и Орландо Блума чуть не превратилась в катастрофу

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий