На Светлану Лободу подали в суд. Певицу обвиняют в гей-пропаганде

Светлана Лобода

Два года назад Светлана Лобода представила клип на песню SupperSTAR. Тогда он сразу наделал много шума из-за своего провокационного сюжета (в нем целуются двое мужчин и две девушки, одна из которых сама певица). Но только сейчас на певицу решили подать в суд за гей-пропаганду. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

С требованием удалить видео из открытого доступа и выплатить ему компенсацию в размере два милилона рублей за моральный ущерб обратился мужчина по имени Виктор Борисов. Он подал заявление в суд, однако, к его большому сожалению, суд не увидел пропаганды гомосексуализма в клипе и дело возбуждать не стал.К слову, этот видеоклип певица выпустила спустя два с половиной месяца после рождения второй дочери. Еще до его премьеры он успел стать весьма обсуждаемым. Дело в том, что частично клип звезда снимала на девятом месяце беременности и в него должны были войти кадры, в которых она исполняет тверк. Тогда Лободу многие осудили за то, что она на столь позднем сроке исполняет очень подвижный танец. В конечном итоге эти эпизоды в финальную версию клипа не попали, а сама Лобода в нем снялась уже с плоским животом.

Режиссером ролика выступила продюсер певицы Нателла Крапивина. Она рассказала, что на на его создание ее вдохновила Кейт Бланшетт и другие женщины-манифестантки.

Меня очень вдохновила история Кейт Бланшетт, ее манифест. Она была в этом году председателем жюри Каннского фестиваля, и там был поднят вопрос, почему по-прежнему есть дискриминация женщин-режиссеров. Они вышли на площадь, у них была забастовка, они все сняли каблуки, сказали: больше по дресс-коду мы каблуки носить не будем и ак далее. Мне очень нравится эта тема. А фраза в песне Светланы»Все люди как люди — я суперзвезда!» — это обращение ко всем женщинам. Каждая из них — суперзвезда. Стоит только верить в себя и никому не позволять сомневаться,

— рассказала она. Светлана Лобода (слева) в клипе на песню SuperSTAR Кадр из клипа на песню SuperSTAR

По материалам: www.spletnik.ru