Муж Серены Уильямс Алексис Оганян покинул совет директоров Reddit, чтобы уступить место афроамериканцу

Культура
Игорь Кнышевский0

Муж Серены Уильямс Алексис Оганян покинул совет директоров Reddit, чтобы уступить место афроамериканцу

Серена Уильямс и Алексис Оганян

37-летний сооснователь онлайн-платформы Reddit Алексис Оганян объявил в соцсетях, что уходит из совета директоров компании. Он призвал руководство компании взять на его место темнокожего. Так муж 38-летней теннисистки Серены Уильямс отреагировал на антирасистские акции, продолжающиеся в США после гибели 46-летнего Джорджа Флойда.

Оганян поддержал протестующих и решил покинуть свой пост, чтобы подать пример другим бизнесменам. Два года назад Алексис уже отошел от повседневной работы в компании, которую основал 15 лет назад, а теперь покидает и совет директоров. По словам предпринимателя, одной из причин такого решения стала его семья.

Муж Серены Уильямс Алексис Оганян покинул совет директоров Reddit, чтобы уступить место афроамериканцуАлексис Оганян и Серена УильямсЯ был одним из тех, кто основал Reddit 15 лет назад, чтобы помочь людям обрести единство. Давно пора сделать правильный выбор. Я делаю его для себя, своей семьи и своей страны. Я говорю это как отец, у которого должен быть ответ для его темнокожей дочери, когда она спросит: «Что ты сделал?». Я покинул совет директоров Reddit и призвал его членов взять на мое место темнокожего человека,— написал Алексис в инстаграме.

Муж Серены Уильямс Алексис Оганян покинул совет директоров Reddit, чтобы уступить место афроамериканцуАлексис Оганян с дочерью Олимпией

Также он пообещал, что свои будущие доходы от Reddit потратит на поддержку темнокожих граждан.

1 сентября 2017 года Серена Уильямс родила дочь — Алексис Олимпию Оганян, а через два месяца после родов вышла замуж за отца ребенка. Роман Алексиса и Серены продолжался два года до свадьбы.

Муж Серены Уильямс Алексис Оганян покинул совет директоров Reddit, чтобы уступить место афроамериканцу

По материалам: www.spletnik.ru


загрузка...

Похожие материалы

Алеся Кафельникова объяснила, почему одинока: «Нестабильная психика и огромная неуверенность в себе»

Игорь Кнышевский

Дети из Моршина и Мэри Поппинс: ТОП-3 премьеры в украинском прокате с 3 января

Игорь Кнышевский

Отец Бритни Спирс пытается продлить опеку над дочерью в трех штатах

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий