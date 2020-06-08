Алексей Навальный освоил вейкборд и сравнил его с главой ЦИК Эллой Памфиловой: видео

Культура
Игорь Кнышевский0
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Алексей Навальный освоил вейкборд и сравнил его с главой ЦИК Эллой Памфиловой: видео

Алексей Навальный/Юлия Навальная с сыном Захаром

С завтрашнего дня, 9 июня, мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и электронные пропуска для жителей российской столицы, но некоторые из них воспользовались возможностью подышать свободой раньше. 44-летний создатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный встал на вейкборд в парке «Новодевичьи пруды» и после многочисленных попыток удержаться на доске смог поймать равновесие.

Спасибо Элле Памфиловой, с миллионной попытки я все-таки встал на эту штуку. Дело за малым: нормально катиться, а не балансировать в ужасе как адская раскорячка,— прокомментировал Алексей видео, намекнув на свои конфликты с главной Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Алексей Навальный освоил вейкборд и сравнил его с главой ЦИК Эллой Памфиловой: видеоАлексей Навальный

За попытками Навального справиться с вейкбордом наблюдала его 43-летняя жена Юлия и 12-летний сын Захар.Когда папу мы в лодку не пустили, но он не сдается,— написала Юлия у себя в инстаграме.

Алексей Навальный освоил вейкборд и сравнил его с главой ЦИК Эллой Памфиловой: видеоАлексей и Юлия Навальные с сыном Захаром

На прошлой неделе она поздравила мужа в соцсети с днем рождения, поделившись романтичным снимком.44 года держу над тобой зонтик (ну почти),— прокомментировал публикацию жены Алексей.

Алексей Навальный освоил вейкборд и сравнил его с главой ЦИК Эллой Памфиловой: видео

 

Видео из инстаграма Алексея Навального

По материалам: www.spletnik.ru


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