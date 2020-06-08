Новости из жизни Дэвида Бекхэма: фотопрогулки с дочерью Харпер и запуск кулинарного шоу

Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер

В понедельник 45-летний Дэвид Бекхэм поделился с поклонниками милой фотографией своей восьмилетней дочери Харпер. Кадр бывший футболист сделал, когда он и его дочь наслаждались семейной прогулкой в ​​лесу в Котсуолде. На фото Харпер, одетая в цветочный сарафан, сжимает в руке букет из ромашек и улыбается. Красотка,

— лаконично подписал снимок Дэвид.

Спортсмен последнее время часто публикует в инстаграме фотографии с дочкой и сыновьями (21-летним Бруклином, 17-летним Ромео, 14-летним Крузом). На прошлой неделе Дэвид поделился снимком детей и рассказал, каково это — быть многодетным отцом.

Как отец четверых детей, я знаю, что быть родителем означает, что вы должны проявить силу, любовь, заботу и терпение одновременно, особенно в это сложное время,

— сказал он.

Известно, что сейчас Бекхэм ведет переговоры с BBC и Netflix, чтобы запустить свое собственное кулинарное шоу. Он изолировался со своей семьей в доме в Котсуолде и решил посвятить это время готовке. Звезда часто рассказывал о своих кулинарных экспериментах и теперь, кажется, готов показать свои навыки в рамках передачи. На это его вдохновил лучший друг Гордон Рамзи.

По словам источника The Sun, бывший игрок сборной Англии по футболу надеется разработать «интерактивный формат» со своей собственной медиа-компанией Studio 99, которую он запустил в 2019 году.

Одним из преимуществ этой изоляции для Дэвида была возможность делать то, что он любит больше всего — печь. Он готовит по старым рецептам своей мамы и недавно получил кучу кастрюль и сковородок на день рождения. Дэвид вдохновился успехом Гордона, а повар только рад дать ему совет,

— отметил инсайдер.

Дэвид Бекхэм и Гордон Рамзи

По материалам: www.spletnik.ru