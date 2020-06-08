Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием: «Примерно половину этого времени мы были рядом»

Михаил Шац и Татьяна Лазарева

В субботу, 7 июня, известному российскому телеведущему и шоумену Михаилу Шацу исполнилось 55 лет. Сам именинник в присущей ему юмористической манере отметил, что он «в шоке», но сказал, что «55 — это новые 35». А вот его 53-летняя супруга Татьяна Лазарева на этот раз шутить не стала и посвятила мужу теплые и трогательные слова.

Примерно половину этого времени мы были рядом, и я всегда видела твое любопытство к жизни, постоянный рост и желание все время двигаться дальше. Когда ты такой — веселый и азартный, — тебе это очень идет. И если раньше нам с тобой казалось, что 55 — это уже глубокая старость, то сейчас я понимаю, что еще примерно такое же количество лет я готова с интересом наблюдать, чем ты занимаешься и куда ты идешь. Желаю тебе на этом пути сил, азарта и успехов!

— написала Татьяна в своем инстаграме и поделилась серией их снимков.

В этом году Татьяна Лазарева и Михаил Шац отметят 22-ю годовщину свадьбы. Они познакомились на играх в КВН, однако сначала в течение нескольких лет были просто друзьями, хотя Шац испытывал к Лазаревой романтические чувства. После КВН они стали вместе работать в проекте «ОСП-студия», спустя несколько лет Татьяна ответила Михаилу взаимностью.

В браке пара воспитывает двух дочерей: 21-летнюю Софью и 13-летнюю Антонину. У Лазаревой также есть 24-летний сын Степан от предыдущих отношений.

В последние несколько лет в сети часто появляются слухи о расставании супругов. Дело в том, что вот уже четыре года Татьяна Лазарева живет в Испании, в то время как ее муж живет и работает в России. Но переехать Лазарева решила не из-за разногласий в семье — они с мужем решили дать европейское образование своей младшей дочери, которая учится в одной из испанских школ.

Вот и на этот раз после поста Лазаревой подписчики принялись спрашивать у нее, не развелись ли они с Шацем.

Что значит «были»? Вы ведь не разошлись, не развелись, правда? — разволновались фолловеры. Но Татьяна поспешила их успокоить:Да вроде нет (ощупывает себя). Просто посчитала и поняла, что почти полжизни его я рядом. Ужас! — пошутила она. Татьяна Лазарева и Михаил Шац с детьми Михаил Шац с детьми

По материалам: www.spletnik.ru