О том, что американское оборонное ведомство в состоянии отправить боеприпасы, комплексы ПВО и подобную технику Украине на протяжении нескольких дней после принятия вышеописанного закона Сенатом, поскольку Пентагон располагает сетью военных складов как в США, так и в Европе, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря этой структуры генерал-майора Пэта Райдера, опубликованное «Голосом Америки».

Впрочем, американские функционеры прямо не ответили, какое именно оружие Вашингтон намерен оперативно прислать Киеву в рамках долгожданного пакета военной помощи.

Однако, в The New York Times информируют — дополнительная партия дальнобойных ракет ATACMS может быть предоставлена Украине, как только Precision Strike Missiles (идентичный баллистический боеприпас малой дальности, разработанный для армии США на замену MGM-140 ATACMS) начнет активнее поступать на склады Пентагона со стороны местного оборонно-промышленного комплекса (пока отгружено лишь 4 штуки).

Ранее мы писали о том, что в ISW называли условия, при которых ВСУ летом переломят ход войны.