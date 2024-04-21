О том, что начиная с 7 часов 40 минут утра на Крымском полуострове звучали сигналы «воздушной тревоги» из-за объявления высокой степени ракетной опасности, пишет «НБН», ссылаясь на жалобы, обнародованные в Telegram-канале так называемого «губернатора Севастополя» Михаила Развожаева.

По словам российского гауляйтера, воскресным утром на одном из кораблей, стоящем на Северной стороне Севастопольской бухты, российская ПВО вроде бы смогла «отбить атаку противокорабельной ракеты», однако кадры с «небольшим возгоранием» от сваливания частей боеприпаса, говорят об обратном.

Кроме того, местные очевидцы писали о клубах густого дыма в северной части Севастополя, куда активно мчались пожарные машины. Также, появилась информация — оккупанты были вынуждены перекрывать Крымский мост.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Сети показывали видео с «приводнением» российского истребителя в Севастополе.