В Берлине по запросу США арестовали российского диджея. Он утверждает, что его подставили

Денис Казначеев

Российские издания сообщили, что в Берлине по запросу США был арестован российский диджей Денис Казначеев. Информация об этом вчера появилась на его странице в фейсбуке. Журналисты предполагают, что запись сделали друзья диджея, так как согласно опубликованным данным, арест произошел еще 31 мая.

Произошло это по запросу Министерства юстиции США, которое требует экстрадиции музыканта. Ему предъявлено обвинение в отмывании более миллиона долларов в даркнете в период с 2010 по 2020 год. Подозревают, что Казначеев являлся членом русской кибермафии.

Денис Казначеев

Семь дней назад известный российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете,

— говорится в сообщении.

На странице Дениса размещена петиция в его поддержку, кроме того, друзья создали сайт, где можно сделать пожертвование на оплату судебных издержек, а также на оплату аренды квартиры — без постоянного адреса он не может подать прошение о том, чтобы его выпустили под залог.

Сам Казначеев отрицает свою вину и уверяет, что злоумышленники похитили его личные данные, чтобы использовать их для совершения своих махинаций. Диджей считает, что в деле указаны ID и IP, не имеющие к нему отношения.

Помогите остановить экстрадицию невиновных людей в США. Предайте огласке это дело! Я невиновен. Помогите мне выбраться отсюда. Мне нужна ваша помощь! Пожалуйста, помогите мне,

— говорится в обращении Дениса, опубликованном на его странице в фейсбуке. В настоящее время он находится в тюрьме.

Казначеев родился в 1983 году в Кемеровской области, но в последние годы проживал в немецкой столице. Он известен созданием электронной музыки в жанрах техно и техно-хаус, со своими сетами он выступал в разных странах мира.

По материалам: www.spletnik.ru