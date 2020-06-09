Анна Седокова сняла бойфренда Яниса Тимму в своем новом клипе «Теплее»

Анна Седокова и Янис Тимма

Сегодня 37-летняя Анна Седокова представила новый видеоклип на песню «Теплее». Видео, которое включает в себя кадры видеозвонков друзей и влюбленых на карантине, было снято на самоизоляции. Показала в клипе певица и отрывок своей видеосвязи с 27-летним возлюбленным Янисом Тиммой — самоизоляцию певица и баскетболист проводили по отдельности: Анна была в Москве, а Янис — в Риге.

В один день я проснулась и подумала, что уже две недели не видела своего мужчину, который до карантина был со мной каждый день на протяжении двух месяцев. Расстояние разделяет не только нас, но и многих других людей по всему миру. Хочется звонить любимым, поддерживать друг друга; говорить, что с ними нам становится теплее. Та любовь, которую мы показываем в клипе, настоящая, искренняя, безграничная. Она сильнее обстоятельств, в которых мы все оказались сейчас,

— рассказала Анна.

В клипе Седоковой засветились и другие звезды, такие как DJ Smash, Миша Марвин и Анатолий Цой, которого подозревали в том, что он якобы является отцом сына певицы.

Сама звезда признается, что это клип полон любви и она считает его своей лучше работой.

Теперь нам точно станет теплее, от того, что наконец мы можем встречаться со своими близкими и родными! За карантин мы многое переосмыслили и научились ценить то, что у нас есть. Мы точно стали лучше и вспомнили, что такое — скучать по близким, не имея возможности собраться вместе,

— говорит артистка.

Анна Седокова и Янис Тимма в клипе «Теплее» Анатолий Цой в клипе Анны Седоковой «Теплее»

По материалам: www.spletnik.ru