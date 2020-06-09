Бар Рафаэли получила девять месяцев общественных работ за неуплату налогов, а ее мать — тюремный срок

Бар Рафаэли с мамой Ципи Рафаэли

Сегодня 35-летняя израильская модель Бар Рафаэли подписала судебное соглашение по делу о неуплате налогов. В качестве меры наказания она получила девять месяцев общественных работ, а вот ее мать Ципи Рафаэли — реальный тюремный срок: за решетку Ципи отправится на 16 месяцев.

Судебное разбирательство в отношении Рафаэли длилось 17 месяцев. Звезду обвинили в том, что она не платила налоги со своих доходов в несколько миллионов долларов в период с 2009 по 2012 годы, а мать ее покрывала, покупая на свое имя недвижимость, автомобили и другие вещи. Время, о котором идет речь в судебном разбирательстве, приходится на тот период жизни звезды, когда она встречалась со знаменитым актером Леонардо ДиКаприо и жила в США. Бар Рафаэли и Леонардо ДиКаприоВ качестве аргумента в свое оправдание Рафаэли приводила тот факт, что они с актером были семьей и в то время США, а не Израиль были ее родной страной. Однако прокуроры заявили, что модель и ее мать использовали эти аргументы в качестве прикрытия, чтобы спрятать доходы в десятки миллионов долларов от налоговых органов. К тому же им удалось установить, что в Израиле за это время Рафаэли провела в общей сложности примерно полтора года, а ее отношения с актером нельзя приравнять к гражданскому браку.

Плюс ко всему этому, Рафаэли обвинили в том, что она не сообщила о дорогостоящих подарках и скидках для знаменитостей, которые она получала за время жизни в США. Теперь, помимо всего прочего, Бар и ее матери предстоит выплатить штраф в размере 725 тысяч долларов каждой, а также заплатить налоги в казну Израиля на общую сумму в 2,3 миллиона долларов.

По материалам: www.spletnik.ru