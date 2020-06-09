Дэниел Рэдклифф ответил на скандальное высказывание Джоан Роулинг о трансгендерных людях

Дэниел Рэдклифф/Джоан Роулинг

Недавнее высказывание британский писательницы Джоан Роулинг в твиттере о трансгедерных людях наделало много шума в сети — ее обвинили в трансфобии, а некоторые знаменитости и вовсе не сдерживались и довольно грубо высказывались в ее адрес. Свое мнение по этому поводу высказал и звезда фильмов о Гарри Поттере, снятых по произведениям Роулинг, Дэниел Рэдклифф. Он выразил свою поддержку трансгендерным женщинам, при этом отметив, что его слова могут быть истолкованы как «борьба» между ним и писательницей.

Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и идет вразрез со всеми советами профессиональных ассоциаций здравоохранения, которые имеют гораздо больше опыта в этой области, чем Джо или я,

— написал он в эссе для «Проекта Тревора» (деятельность этой организации направлена на предотвращение самоубийств среди молодых представителей ЛГБТ-сообщества).

Согласно «Проекту Тревора», 78 % трансгендерных и небинарных молодых людей рассказали, что они подвергаются дискриминации из-за своей гендерной идентичности. Очевидно, что мы должны сделать многое, чтобы поддержать трансгендерных и небинарных людей, не лишать их идентичности и не причинять им дальнейшего вреда,

— заключил он.

Прокомментировал слова Роулинг и звезда квир-шоу «Натурал глазами гея» Джонатан Ван Несс. Он, как и Рэдклифф, тоже заявил, что транcгендерные женщины — это женщины, а также выразил сожаление по поводу своего недавнего участия в онлайн-чтении отрывков из книги «Гарри Поттер и волшебный камень».

Белые трансгендерные люди и темнокожие трансгендерные люди подвергаются дискриминации каждый божий день. Они просто умирают. Мы боремся за темнокожих и трансгендеров, а ты делаешь это?

— обратился он к Роулинг.

Джонатан Ван Несс

Напомним, что Джоан Роулинг возмутила формулировка статьи «Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют». Она в ироничной манере отметила, что таких людей обычно называют конкретным словом, при этом нарочно исковеркала слово «женщины».

Люди, которые менструируют. Я уверена, что было какое-то другое слово для этого. Помогите вспомнить. Жанщуны? Жинущики? Женще?— написала она.

Однако у трансмужчин также бывает менструация, на что и обратили внимание пользователи сети. Роулинг, тем не менее, отметила, что она всегда сочувствовала трансгендерам, однако от своей позиции не отказалась.

Если пола нет, то нет никакого однополого влечения. Если пола нет, то реальность, в которой живут женщины во всем мире, стирается. Я знаю и люблю трансгендерных людей, но стирание понятия пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду — это не ненависть,

— заявила она.

По материалам: www.spletnik.ru