Дмитрий Нагиев рассказал о своей любимой женщине: «Она мой лучший друг»

Дмитрий Нагиев

Трудно найти более закрытого человека на российском телевидении, чем 53-летний Дмитрий Нагиев. В редких интервью он отказывается говорить о своей семье, любимой женщине и детях. Журналу «7Дней» удалось задать актеру и шоумену несколько личных вопросов и получить ответы, приоткрывающие завесу тайны.

Известно, что Нагиев был женат один раз — на актрисе и телеведущей Алисе Шер с 1986 года по 2010-й. В их браке родился сын Кирилл, которому сейчас 30 лет. В интервью Юрию Дудю Дмитрий обмолвился, что Кирилл — его старший сын, но о младших детях и их маме говорить отказался. В беседе с корреспондентом «7Дней» Нагиев признался, что любимая женщина рядом с ним много лет.

Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос… Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг… В последнее время какие-то пародии на меня вылезли, где мое эго, мое саморисование выставляется на первый план. Но в жизни мне это совершенно не присуще. Поэтому понты далеко не в первой строке списка, без чего нет Нагиева. Любовь — вот без чего меня нет… Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет,— сказал Нагиев в интервью.

Дмитрий Нагиев

Дмитрий не согласен с распространенным утверждением, что над отношениями в паре нужно постоянно работать.Тот, кто говорит, что любовь — это ежедневная работа, ошибается. Старик, значит, это не любовь. Любовь — это не работа, любовь — это легкость бытия, это абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге, инь и ян. Это не столкновение углов, а умение найти нужный пазл, нужное время, чтобы сблизиться с человеком. Если происходит не так, то отношения превращаются в работу и рано или поздно влюб­ленности разрушаются,— добавил Дмитрий.

Нагиев объяснил, что мешает ему назвать имя любимой женщины и появиться вместе с ней перед камерами на какой-нибудь премьере. Светские вечеринки актер обычно игнорирует, но порой делает исключение. Я считаю, что артиста должны знать по его делам, а не по голой заднице…Держать в секрете личную жизнь легко — просто не показывать, и все. И даже если мы с любимой где-то на премьере, мы просто сидим в разных концах зала. Ничего такого в этом нет, это те минусы, которые приносит популярность,— пояснил Нагиев.

По материалам: www.spletnik.ru