Миллиардер Алексей Мордашов стал отцом в седьмой раз

Алексей Мордашов

54-летний российский предприниматель, владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов стал отцом в седьмой раз — у бизнесмена и его супруги Марины родилась дочь.

У Мордашова 1 июня родилась Алена Алексеевна. Она чувствует себя отлично, как и ее родители,

— рассказали в пресс-службе «Северстали».

Девочка стала четвертым совместным ребенком супругов (пара также воспитывает 10-летнюю Марию, семилетнюю Настю и пятилетнего Даниила). Для бизнесмена этот брак третий.

От первой супруги у Мордашова есть 35-летний сын Илья — с ним, как и с бывшей женой Еленой, миллиардер не общается. Развод пары был скандальным. Супруги разошлись в 1996 году, а спустя пять лет после развода Мордашова написала открытое «Письмо всем женщинам», в котором рассказала, что муж ущемлял материальные права ее и их сына. После этого она пыталась отсудить у экс-супруга право на долю в его имуществе. В итоге все обернулось для нее более чем плачевно: на ее квартиру в Москве был наложен арест, а суды отказали ей в иске.

От второго брака у Мордашова есть двое сыновей: 20-летний Кирилл и 19-летний Никита. В прошлом году он передал им 65% своих акций в компаниях Nordgold и Tui, таким образом сделав их долларовыми миллиардерами.

Сам Мордашов с состоянием в 16,8 миллиарда долларов занимает четвертое место в списке богатейших россиян по версии журнала Forbes.

По материалам: www.spletnik.ru