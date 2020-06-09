В крови Михаила Ефремова после смертельного ДТП обнаружены следы наркотиков

Михаил Ефремов

56-летний Михаил Ефремов, устроивший вчера в центре Москвы ДТП, которое унесло жизнь 57-летнего Сергея Захарова, находился в момент аварии под действием наркотических веществ. Источники в правоохранительных органах сообщили прессе, что в крови и моче актера обнаружены следы наркотиков и алкоголь.

Экспертиза показала содержание у него алкоголя 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха, что соответствует 2,1 промилле. Показатель соответсвует верхней границе средней степени опьянения.

По результатам химико-токсилогического исследования, в моче Ефремова обнаружили следы каннабиодов, кокаина и кокаэтилена.

Михаил Ефремов

По материалам: www.spletnik.ru