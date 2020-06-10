Фигурист Адам Риппон сделал пожертвование в пользу темнокожих транссексуалов от имени Алексея Ягудина

Алексей Ягудин/Адам Риппон

40-летний российский фигурист и чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин выступил в соцсети против пропаганды транссексуалов, но фактически усилил ее, обратив внимание всего мира на свой публичный конфликт с 30-летним американским фигуристом Адамом Риппоном. Последний объявил, что пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи темнокожим транссексуалам, а его российский коллега внезапно решил гневно прокомментировать эту новость. Теперь об этом пишут и российские, и западные СМИ, а Риппон сегодня объявил, что пожертвовал еще одну тысячу долларов в пользу темнокожих транссексуалов — но теперь уже от имени Алексея Ягудина.Я пожертвовал дополнительную тысячу долларов на проект @theokraproject от имени Алексея Ягудина, потому что, когда он узнал, что я сделал пожертвование в первый раз, он сказал, что люди, подобные мне, должны умереть. Я не принимаю его извинений,— написал Адам Риппон в соцсети.

Адам Риппон

В октябре 2015 года Риппон совершил каминг-аут, объявив о своей гомосексуальности. Узнав о недавнем пожертвовании Риппона, Ягудин написал в соцсети следующую фразу:Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли. Ялексей Ягудин

Однако вскоре удалил эти слова и записал видео с извинением.Вчера в моем инстаграме был сделан очень глупый пост, за который мне крайне неудобно. В интернете я прочитал новость о том, что известный американский фигурист пожертвовал 1000 долларов фонду помощи черным транссексуалам. Сама по себе новость, согласитесь, немного странная, и на эмоциях я позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за свои слова. Ошибки действительно надо признавать… Я не против ни геев, ни трансов, ни лесбиянок. Среди моих друзей и знакомых огромное количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я не против. Я против пропаганды. Общественности не нужна информация о том, кто с кем спит. Эта информация не нужна моим дочкам,— сказал Ягудин.

Вместе с 38-летней женой Татьяной Тотьмяниной он воспитывает 11-летнюю Елизавету и четырехлетнюю Мишель.

Время от времени Алексей эпатирует своих фолловеров в инстаграме, например, переодеваясь в женщин. Во время самоизоляции он принял участие в челлендже #pillowchallenge, а два дня назад снялся в образе продавщицы Галины.

Адам Риппон

По материалам: www.spletnik.ru