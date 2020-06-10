Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский открыли «сезон террасных посиделок»

Юлия Высоцкая

Смотреть инстаграм 46-летней Юлии Высоцкой — одно удовольствие. Туда можно смело отправляться не только за интересными рецептами, но и просто за вдохновением — красивых кадров, будь то еда, цветы, пейзажи или просто зарисовки из жизни, там хоть отбавляй. Ну а сейчас, когда наступило лето и все вокруг преобразилось сочными и яркими красками, фото в блоге актрисы выглядят еще более привлекательными.

Вместе со своим 82-летним супругом Андреем Кончаловским Высоцкая проводит время в их доме на Николиной Горе, где она с удовольствием занимается хобби — кулинарией. Теперь супруги часто находятся на свежем воздухе и завтракают прямо на террасе — благо и погода позволяет это делать.

Андрей КончаловскийЛето! Ура! Сезон террасных посиделок открыли,

— не скрывает радости Высоцкая.

И себя, и своего мужа Юлия балует аппетитными десертами и выпечкой. И предвосхищая вопросы поклонников, как ей при этом удается сохранять стройную фигуру, отвечает, что «тем, кто бегает, можно все».Сегодня, к примеру, она поделилась новым кулинарным шедевром — тортом «Наполеон», рецепт которого пообещала скоро раскрыть.

На днях, к слову, супруги, которые женаты с 1998 года, отметили важную дату — день своего знакомства. Это случилось 8 июня 1996 года на кинофестивале «Кинотавр». Обратив внимание на Высоцкую в лифте отеля «Жемчужина», Кончаловский сделал первый шаг, и после этого они больше не расставались. Вспомнив тот день, Высоцкая поделилась архивным снимком с того самого судьбоносного кинофестиваля. В браке пара воспитывает двоих детей: 20-летнюю Марию и 16-летнего Петра. Дочь пары шесть с половиной лет назад попала в аварию вместе со своим отцом и долго пролежала в коме. До конца восстановиться ей пока так и не удалось.

Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима,— признавался режиссер в интервью Владимира Познера.

По материалам: www.spletnik.ru