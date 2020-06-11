Эван Макгрегор и Ив Мавракис спустя два года завершили бракоразводный процесс

Ив Мавракис и Эван Макгрегор

49-летний Эван Макгрегор и 53-летняя Ив Мавракис, объявившие о расставании еще в начале 2018 года, завершили свой бракоразводный процесс, который длился более двух лет. Вчера издание The Blast сообщило, что бывшие супруги наконец уладили имущественные и денежные вопросы.

Ив Мавракис и Эван Макгрегор

Напомним, актер подал на развод в январе 2018 года после 22 лет брака, в котором они с Ив воспитывали двух родных и двух приемных дочерей. В качестве причины развода Макгрегор привел непримиримые разногласия с женой. Эван пытался через суд добиться совместной опеки над их тремя младшими детьми, в то время как Ив настаивала на единоличной опеке с возможностью встреч с отцом. Мавракис также настаивала на увеличении суммы алиментов для Макгрегора. На каких условиях паре все же удалось договориться, не уточняется.

За несколько месяцев до официального расставания с женой Эван был замечен за поцелуями со своей коллегой по сериалу «Фарго», 35-летней Мэри Элизабет Уинстэд. Тогда многие осудили Макгрегора за измену жене. К критике присоединилась и старшая дочь актера, 24-летняя Клара. В инстаграме она назвала разлучницу ее родителей «куском мусора», правда, позже призналась, что погорячилась, потому что была на эмоциях после того, как увидела в прессе фотографии отца и Уинстэд.

Эван Макгрегор с дочерью Кларой

Через какое-то время Кларе и Эвану все же удалось наладить отношения. Тогда она принесла извинения за свои слова и призналась, что, несмотря на все противоречия, остается в близких отношениях с отцом и желает ему всего самого лучшего. Сам Макгрегор через год после начала бракоразводного процесса признался, что теперь чувствует себя намного счастливее. Несмотря на периодически появляющиеся слухи о расставании, Мэри и Эван по-прежнему вместе — последний раз папарацци запечатлели их целующимися во время прогулки в марте этого года.

Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд

По материалам: www.spletnik.ru