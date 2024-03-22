Российский Telegram-канал Baza написал, что вчера утром вблизи поселка Ровеньки Белгородской области упал вертолет оборонного ведомства страны-агрессора, информирует «НБН».

Как заявили паблики, Ми-8 пришлось совершить жесткую посадку из-за ошибки пилота, в результате чего летательный аппарат получил механические повреждения.

Известно, что на борту находилось четыре человека, одного из них отправили в медучреждение. В то же время Telegram-канал ASTRA сообщил, что в результате аварии получил ранения пилот.

Ранее подобный инцидент в России произошел 14 марта – Ми-8, на борту которого было 20 человек, упал в Магаданской области. До этого такой же вертолет в начале февраля исчез над Онежским озером в Республике Карелия.