В сети обсуждают два похожих образа Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Кейт Миддлтон/Меган Маркл

Когда Меган Маркл еще исполняла королевские обязанности, ее выходы нередко сравнивали с выходами Кейт Миддлтон — публика любила обсудить наряды герцогинь. Теперь сделать это не так просто — герцогиня Сассекская живет в США и редко появляется на публике, но все-таки в прессе нашли очередной повод сравнить двух женщин.

Недавно Кейт Миддлтон записала очередное видео, в котором поблагодарила всех, кто уже поучаствовал в ее инициативе Hold Still, а также призвала всех желающих не стесняться и еще присылать фотографии для онлайн-выставки, которая будет посвящена тому, как Великобритания пережила пандемию коронавируса.

Кейт Миддлтон/Меган Маркл

Обращение герцогиня записала в загородном доме Анмер-Холл. Перед камерой Кейт появилась в голубом платье, и многим зрителям этот наряд напомнил платье от Victoria Beckham, в котором была Меган Маркл во время своего последнего визита в Лондон в марте этого года.

Впрочем, вряд ли Кейт поспешила обзавестись аналогом. У герцогини Кембриджской в гардеробе давно есть ярко-голубое платье-футляр от Stella McCartney. Впервые она появилась в нем на публике еще в 2012 году. Ну а Кейт известна тем, что бережно относится к своим нарядам и нередко повторяет свои образы, меняя лишь аксессуары. Например, на этот раз она дополнила платье серьгами от бюджетной марки Accessorize.

Кейт Миддлтон в платье от Stella McCartney

Насыщенно-голубой или синий — это самый популярный цвет во всем мире из-за его нейтральности и умиротворенности. Это цвет мира и покоя, он означает свободу. В мире бизнеса синий является знаком педантичности и символизирует верность и преданность своему делу,

— прокомментировала эксперт по колористике Габриэлла Уинтерс.

Кейт Миддлтон и принц Филипп

У Кейт Миддлтон этот оттенок явно относится к числу любимых, так как в ее гардеробе немало костюмов и платьев синих и голубых тонов. Кстати, и для поздравления принца Филиппа с 99-летием герцогиня Кембриджская выбрала снимок, на котором она запечатлена в голубом платье.

По материалам: www.spletnik.ru