Вера Брежнева и Monatik представили клип на песню «Вечериночка»

Вера Брежнева

Сегодня состоялась премьера музыкального клипа 38-летней певицы Веры Брежневой и 34-летнего популярного исполнителя Monatik на песню «Вечериночка». Новостью о выходе клипа Вера поделилась в своем инстаграме.

Я хочу, чтобы каждый из вас испытал тот кайф и удовольствие, которое я испытала, работая над нашей бомбической «Вечериночкой» с этой потрясающей командой!

— анонсировала клип Брежнева.

По словам Дмитрия Монатика (настоящее имя Monatik. — Прим. ред.), он предложил Брежневой спеть дуэтом летом прошлого года, когда она приехала на его концерт в Юрмалу и он увидел ее танцующей в фан-зоне.

Я был в восторге. Вот она — искра. У меня в голове заиграла «Вечериночка». Я прямо увидел, услышал Веру в ней, прямо на сцене, исполняя одну из других своих песен,

— рассказал он.

Записав демо-версию песни, он поделился ей с Верой Брежневой и ее мужем Константином Меладзе — так в итоге и получился их совместный хит.

Съемки видео прошли в Барселоне еще до начала режима самоизоляции, и клип артисты хотели представить в марте, но потом решили, что тогда для этого было не самое подходящее время.

Этой работой мы хотели вызвать у зрителя, слушателя именно те эмоции, которые все время ощущали сами! Все шло само по себе. С самого начала. Легкость, потрясающее настроение и желание танцевать, неважно как, главное — от души,

— заключил Monatik.

Это сделать им, похоже, удалось: поклонники артистов уже назвали эту песню идеальной летней композицией, а клип — «крутым» и «бомбическим».

Вера Брежнева в клипе «Вечериночка» Monatik в клипе «Вечериночка»

По материалам: www.spletnik.ru