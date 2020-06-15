Агата Муцениеце в интервью с Ксенией Собчак о разводе с Павлом Прилучным, феминизме и обидах: «Я – идеальная жертва»

Агата Муцениеце

Новая героиня YouTube-шоу Ксении Собчак — актриса Агата Муцениеце, которая недавно стала жертвой домашнего насилия. Напомним, ажиотаж в сети вызвало видео, записанное Агатой, в котором она признавалась, что ее муж, актер Павел Прилучный, пьет 10 дней подряд, а также выгоняет ее и детей из дома. Позднее Муцениеце опубликовала в своем блоге стихотворение, посвященное мужу, в котором призналась ему в любви и попросила простить ее. В беседе с Собчак Агата пояснила, что видео было записано на эмоциях, и позднее она подумала, что, возможно, не стоило выносить сор из избы. Однако уточнила, что извинилась не за свои слова, а за то, что они потеряли семью и не смогли сохранить любовь. Тем не менее именно проблема домашнего насилия и семейных отношений стала главной темой беседы Ксении и Агаты. Собрали самые интересные цитаты в нашем материале.

О факте насилия со стороны Павла Прилучного

Поднимать руку можно по-разному, но это видео не существовало бы, если бы не было никакой причины его снимать. В России очень странное понятие о домашнем насилии. Мне кажется, только в России есть такое выражение «бьет — значит любит». У нас женщины часто придумывают оправдания любимым мужчинам. Я не придумывала оправдания, но я очень люблю этого человека, и я вижу, что человек запутался, какая-то ошибка. Наше расставание сейчас даст ему момент осознания себя. И, мне кажется, это хорошо.

Агата Муцениеце и Ксения Собчак

Об отношениях с Павлом Прилучным

У нас всегда были страстные отношения, мы всегда кидали посуду, кидались друг в друга тарелками. Эту грань сложно почувствовать, когда кто-то ее переходит. Наши отношения изначально были суперэмоциональными, и это было даже весело. Мы могли разбить съемную квартиру, потом вместе ее чинить. Нам так было хорошо. Но это же понятно, что как бы ты ни дрался, мужчина все равно сильнее.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Об оправдании Павла Прилучного

Я люблю этого человека, я не хочу ни в коем случае его показать в каком-то дурном свете. Я действительно просила о помощи, и мне казалось, что это видео — мой единственный спаситель. Меня больше раздражает, что в нашей стране сложно наказать человека за домашнее насилие. У нас считается, что женщины утрируют, придумывают, что все это не стоит внимания.

Собчак уточнила, почему сама Агата в данный момент старается практически замять ситуацию.

Ну а как иначе? Уничтожать человека? Вы видите, что человек заблудился, что у него такой нехороший период. Я не могу быть учителем для него. Мы сошлись на том, что я идеальная жертва, а он — идеальный преступник. Это работало какое-то время, сейчас это не работает.

О семейной жизни

Мне казалось, что это в этом прекрасность любви, когда ты от своих каких-то суперцелей отдаешь себя семье, отдаешь себя рождению ребенка, готов испортить свое тело ради того, чтобы родить мужчине чадо. Это нам вкладывают в голову сказки. Я не хочу это обесценивать — это было прекрасное время, шикарное. Вряд ли я еще с каким-нибудь мужчиной пущусь в такое путешествие,

— прокомментировала Муцениеце вопрос Собчак, не слишком ли Агата принижает себя, сравнивая себя с «пуговицей от рубашки» и «ручкой от кружки» (такие эпитеты актриса употребила в одном из стихотворений, посвященных расставанию с Прилучным).

О разводе

Самое главное при разводе — остаться хорошими родителями, если у вас есть дети. Остаться друзьями, сделать так, чтобы дети на себе не ощущали всего происходящего.

Агата также отметила, что вместе с детьми она уехала от Павла в тот же день, когда записала видео. И подробно произошедшее с сыном Тимофеем и дочерью Мией еще не обсуждала, сказав, что пока они с папой поживут раздельно. По ее словам, когда все произошло, дети были в доме, но своими глазами конфликт между ней и Павлом не видели. Муцениеце также добавила, что Тимофей очень привязан к папе и просил Агату не ругаться с ним.

Актриса также отметила, что, хотя из-за наличия детей и имущества суд неизбежен, они уже обо всем договорились, при этом загородный дом, в котором они жили вместе, останется Павлу (сама Агата сейчас переехала в городскую квартиру).

Я не тот человек, который за деньги, который будет делить имущество. Даже если бы он сказал: «Я заберу все», я бы сказала: «Ну и ладно»,

— добавила Агата.

Актриса также призналась, что теперь решение о разводе было обоюдным, хотя раньше Прилучный кидал подобные фразы просто в ходе ссоры.

Уточним, что сегодня в издании Peopletalk появилось сообщение, что брак Агаты и Павла был официально расторгнут, как и сообщала сама актриса, без взаимных претензий. Муцениеце остались автомобиль Mercedes GL и 4-комнатная квартира в Москве стоимостью 28 миллионов рублей. В беседе с Собчак Агата также уточнила, что стоимость загородного дома, который остался за Павлом, составляет около двух миллионов долларов.

О равноправии в семье

Это невозможно априори никогда. Все равно всегда кто-то будет впереди. Вот кто больше зарабатывает, вы или Константин (Богомолов. — Прим. ред.)?

— спросила у Собчак Агата.

Ксения призналась, что больше зарабатывает она, но ее супруг сам себя обеспечивает и вообще «он не про деньги, а про творчество». Кроме того, по мнению Собчак, кто главный, решают не деньги. Это должна быть договоренность между партнерами внутри семьи.

Ну вот этот баланс может работать семь лет, а на восьмой, например, кто-то начинает перекашивать. Но вообще, мне кажется, люди не должны всю жизнь жить с одним и тем же человеком,

— отметила Агата.

О личной жизни Павла Прилучного

Не знаю, я не смотрю его сторис, я у него заблокирована. Мы общаемся только как родители, я разговорила с ним сегодня. Наша задача, чтобы наши отношения сейчас не повлияли на малявок.

О самой сильной обиде

Для меня был большой труд стать «ручкой от кружки». Я себя реально ломала, чтобы быть за мужем. И мне казалось, что вот это надо оценить. И когда это не оценили, то это, конечно, моя самая большая обида.

О ролевых моделях мужчины и женщины

Наверно, природа не дура, и она сделала мужчин физически сильнее, но морально слабее. Поэтому мужчины и женщины должны создавать идеальный баланс. То есть мужчина физически сильнее, женщина поддерживает его морально. И вот они вдвоем живут долго и счастливо. Так что, может, стоит не институт женщин менять, а мужчине дарить уверенность?

О Регине Тодоренко

Я не буду ей судьей. Если она так сказала, ну сказала. Я не позвонила ей и не стала даже комментировать все это. Мне кажется, это урок не ей, а нам всем. Во-первых, следить за своими словами, а, во-вторых, мы видим, что толпа — это самое страшное, что может случиться с человеком. Толпа может нести человека на руках и в следующий момент его бросить и начать кидать камни.

Агата также отметила, что Регина сама позвонила ей и извинилась за свои слова.

Мне хотелось ее обнять. Что бы ни было, но такая ситуация того не стоит. Мне кажется, это слишком жестоко, Регина вряд ли такая злая женщина. Она явно этого не хотела. Мне хотелось ее поддержать. Лично я на нее зла не держу.

Агата также объяснила со своей точки зрения, почему на Регину обрушился хейт, а публичные признания Марат Башарова в избиении своих жен остаются без последствий.

У нас интернет-пространством рулят женщины. Женщины, как правило, самые жестокие. Марат априори, мне кажется, не нес никакого образа правильности.

О движении #MeToo

Это к вопросу о том, что у нас любят утрировать. Когда такое имеет место, это одно, но когда каждая третья начинает дела двадцатилетней давности вспоминать, когда это начинает приобретать форму манипуляции с женской стороны и абсурда: ой, он посмотрел на мою попу… Сейчас любое внимание со стороны мужчины могут расценить как оскорбление.

О феминизме

Если честно, я не очень глубоко осведомлена о феминизме, поэтому я даже не буду строить из себя умную и рассуждать. Феминизм — это какая-то борьба за права женщин. Но она опять же очень спорная, именно поэтому я не вникаю. Есть какие-то позиции, которые я поддерживаю, есть какие-то позиции, которые я не понимаю. Мне кажется, что природа все-таки создала физически двух разных существ — мужчину и женщину. И только вместе у этих двух существ может получиться еще один человек. И в этом есть логика первобытия. У людей все равно заложена программа размножения. И в этом надо искать суть и истину.

Да, я знаю, что актеры получают больше, чем актрисы. Но я знаю, что найти главного героя — мужчину в три раза сложнее, чем женщину. Женщин много, они все прекрасны, и выбор на ладони. А найти главного героя — мужчину — это целая беда. Спрос и предложение на это влияют, а не половые признаки,

— отметила Агата на уточнение Собчак, что феминизм — он о борьбе за равные возможности и права.

Муцениеце также отметила, что не понимает, зачем женщины борются за право заниматься профессиями, которые в настоящий момент для них запрещены, потому что «они будут выполнять их хуже, чем мужчины».

По материалам: www.spletnik.ru