СМИ: Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Сегодня в издании Peopletalk появилось сообщение, что брак Агаты и Павла Прилучного был официально расторгнут.

Напомним, о расставании актеров стало известно после того, как Агата опубликовала видео, в котором поделилась семейными проблемами. Муцениеце рассказала, что Павел выгоняет ее и детей из дома, а также злоупотребляет алкоголем. Актриса также отметила, что столкнулась с домашним насилием со стороны своего мужа.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Еще до появления новости о разводе в сети было опубликовано новое интервью Муцениеце (она стала героиней шоу Ксении Собчак), в котором призналась, что она и Павел мирно договорились о разделе имущества.

Я не тот человек, который за деньги, который будет делить имущество. Даже если бы он сказал: «Я заберу все», я бы сказала: «Ну и ладно»,

— добавила Агата.

В итоге ей достался автомобиль Mercedes GL и 4-комнатная квартира в Москве стоимостью 28 миллионов рублей (именно там сейчас Агата живет с детьми). В беседе с Собчак Агата также уточнила, что стоимость загородного дома, который остался за Павлом, составляет около двух миллионов долларов.

По материалам: www.spletnik.ru