Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Культура
Игорь Кнышевский0

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия с дочерью Оливией

Самоизоляция сошла на нет, и звезды шоу-бизнеса один за другим устраивают домашние праздники. Минувшим днем дочери 33-летней певицы Кети Топурии исполнилось пять лет — в честь Оливии ее мама устроила вечеринку на свежем воздухе по мотивам мультфильма «Холодное сердце» (Frozen).

В гости к Оливии пришли ростовые куклы (особенно понравился девочке огромный белый медведь) и аниматоры в костюмах персонажей из диснеевской сказочной ленты. Детей и взрослых угощали сладкой ватой, тортом и десертами. На лужайке перед домом вырос замок, рядом с которым прогуливался плюшевый олень.

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери ОливииКети Топурия с дочерью Оливией

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Еще до прихода гостей Кети начала публиковать в инстаграме архивные семейные фото, вспоминая, как росла и менялась ее дочь. Топурия родила Оливию в браке с банкиром Львом Гейхманом, но родители девочки развелись, когда ей было два года. После расставания им, по словам Кети, удалось сохранить хорошие отношения.У нас очень хорошие отношения. Просто они изжили себя. К этому мы пришли вместе. Пытались восстанавливать отношения, но поняли, что что-то уже не то. У нас не было плохих причин для расставания, о которых говорят. Остались прекрасные отношения. И я просто счастлива, что у моей дочки есть такой хороший папа,— говорила Топурия о бывшем муже в интервью.

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

По материалам: www.spletnik.ru


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