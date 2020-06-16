Кети Топурия отпраздновала пятилетие своей дочери Оливии

Кети Топурия с дочерью Оливией

Самоизоляция сошла на нет, и звезды шоу-бизнеса один за другим устраивают домашние праздники. Минувшим днем дочери 33-летней певицы Кети Топурии исполнилось пять лет — в честь Оливии ее мама устроила вечеринку на свежем воздухе по мотивам мультфильма «Холодное сердце» (Frozen).

В гости к Оливии пришли ростовые куклы (особенно понравился девочке огромный белый медведь) и аниматоры в костюмах персонажей из диснеевской сказочной ленты. Детей и взрослых угощали сладкой ватой, тортом и десертами. На лужайке перед домом вырос замок, рядом с которым прогуливался плюшевый олень.

Кети Топурия с дочерью Оливией

Еще до прихода гостей Кети начала публиковать в инстаграме архивные семейные фото, вспоминая, как росла и менялась ее дочь. Топурия родила Оливию в браке с банкиром Львом Гейхманом, но родители девочки развелись, когда ей было два года. После расставания им, по словам Кети, удалось сохранить хорошие отношения.У нас очень хорошие отношения. Просто они изжили себя. К этому мы пришли вместе. Пытались восстанавливать отношения, но поняли, что что-то уже не то. У нас не было плохих причин для расставания, о которых говорят. Остались прекрасные отношения. И я просто счастлива, что у моей дочки есть такой хороший папа,— говорила Топурия о бывшем муже в интервью.

По материалам: www.spletnik.ru