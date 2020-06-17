Елена Летучая, Константин Хабенский и другие на дне рождения мужа Нюши Игоря Сивова

Игорь Сивов, Нюша, Елена Летучая, гостьи праздника и Юрий Анашенков

9 июня мужу известной 29-летней певицы Нюши Игорю Сивову исполнилось 40 лет. Несмотря на эпидемию коронавируса, откладывать празднование он не стал и устроил вечеринку, на которую пригласил друзей, в том числе и знаменитых.

Поздравить именинника с круглой датой пришли Константин Хабенский, Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым и другие его друзья. Что интересно, ни Нюша, ни Сивов событие не афишировали — известно о торжестве стало благодаря Летучей, которая и поделилась праздничными снимками в инстаграме. Игорь Сивов и Елена Летучая Нюша и Игорь Сивов с гостьей

Игорь Сивов и Константин Хабенский

Хочется запомнить этот прекрасный день рождения Игоря Сивова и оставить фотокарточки на добрую память об этом чудесном дне. Игорь, ты невероятный человек! Будь счастлив и береги свою чудесную семью и нашу Нюшу. Мы вас любим!

— написала телеведущая.

День рождения Игорь Сивов отмечал в гольф-клубе «Завидово PGA National». Как отметила одна из гостий, собравшиеся «освоили игру аристократов», погода позволила провести весь день на свежем воздухе. Ну а с наступлением вечера гости и виновник торжества переместились в ресторан, где их ждали праздничный ужин и, разумеется, торт со свечами.

Нюша и Игорь Сивов с гостьями

Юрий Анашенков Юрий Анашенков и Елена Летучая

Нюша и Игорь Сивов поженились три года назад. Знакомы же они были давно: они встретились во время Универсиады в Казани в 2013 году (Игорь занимает должность генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта) и сначала были друзьями, но спустя три года между ними вспыхнули чувства. Свадьбу пара отметила на Мальдивах, куда пригласила многих звездных друзей. В ноябре 2018 года у супругов родилась дочь, которую они назвали Симбой. Для Нюши ребенок стал первым, а вот у ее мужа есть еще двое детей от предыдущего брака.

Симба на дне рождения своего папы тоже присутствовала и, похоже, уже начала учиться гольфу.

Игорь Сивов и Нюша с дочерью Симбой

Начало нового года должно проходить с теми, кто заряжает, мотивирует, меняет вашу реальность. Это лучшее начало чего-то большего! Люблю вас! Спасибо, что были рядом!

— отметил именинник.

По материалам: www.spletnik.ru