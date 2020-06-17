Елизавета Пескова и ее брат Мика устроили вечеринку с Алесей Кафельниковой и друзьями в Москве

Елизавета Пескова с подругами

Конец самоизоляции не только навевает мысли о подведении итогов прошедших месяцев, но и позволяет наверстать упущенное за время домашнего заточения. Дети 52-летнего Дмитрия Пескова, 22-летняя Елизавета и 16-летний Мика, устроили закрытую вечеринку для друзей, чтобы отметить конец самоизоляции и свои прошедшие дни рождения.

Как сообщает телеграм-канал «Только никому», встреча друзей прошла на 58-м этаже башни «Империя» на Пресненской набережной в Москве. Среди гостей их праздника была замечена и 21-летняя модель Алеся Кафельникова.

Елизавета Пескова с подругами

Алеся Кафельникова и Елизавета Пескова

День рождения Елизаветы Песковой был в начале января, а ее брать отметил 16-летие в апреле (тогда его поздравляли дома сестры и мачеха Татьяна Навка). А сегодня дети пресс-секретаря президента России воспользовались поводом собрать друзей, с которыми долго не виделись.

Елизавета выбрала для вечеринки ярко-розовое мини-платье, а ее подруга Алеся Кафельникова пришли в бледно-лиловом блестящем наряде.

Алеся Кафельникова

Елизавета и Мика Песковы с друзьями

По материалам: www.spletnik.ru