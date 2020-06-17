Инсайдер об отношениях Аны де Армас с детьми и мамой Бена Аффлека: «Они прекрасно ладят»

Бен Аффлек и Ана де Армас

Отношения 32-летней Аны де Армас и 47-летнего Бена Аффлека становятся все серьезнее. Актер познакомил свою возлюбленную не только с детьми от Дженнифер Гарнер, но и со своей мамой Кристин.

На прошлой неделе большой и дружной компанией они отправились на отдых в штат Джорджия. По словам инсайдеров, они прекрасно провели время и нашли общий язык.

Они отлично ладят. Ане нравится проводить время с его детьми. Все они прекрасно взаимодействовали друг с другом. Она прилагает все усилия для того, чтобы узнать их получше,

— говорит он.

Ана де Армас и Бен Аффлек

В Джорджии у Аффлека есть недвижимость — особняк на острове Хэмптон, который он приобрел много лет назад. Вероятно, там актер с семьей и возлюбленной и провел эти дни. В инстаграме Армас поделилась двумя фото живописных пейзажей, снятыми как раз во время их уикенда.

Пришлась Ана по душе и бывшей жене Аффлека, Дженнифер Гарнер. Как рассказал инсайдер, она очень рада за экс-супруга, который наконец нашел свое счастье.

Джен действительно хорошо относится к Бену и Ане. Она считает его своим другом и хорошим отцом для детей. У нее счастливая личная жизнь, так что она просто рада за него сейчас, — говорил источник.

С Аной Бен встречается уже несколько месяцев. Они познакомились в прошлом году на съемках фильма «Глубокие воды». Многие полагали, что их роман — это пиар-ход и способ привлечь внимание к выходу картины (ее премьера намечена на 12 ноября), однако сейчас, похоже, даже заядлые скептики готовы поверить в искренность их чувств и серьезность намерений.

По материалам: www.spletnik.ru