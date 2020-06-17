Мэй Маск рассказала в интервью для России о пережитом домашнем насилии и своем сыне Илоне Маске

Мэй Маск

Имя Илона Маск в последнее время не сходило с первых полос — инфоповодов хватало всем изданиям. Основатель SpaceX и миллиардер сотворил сенсацию в научном мире, успешно запустив ракету Falcon 9 с кораблем Crew Dragon (на борту находились два астронавта НАСА) к МКС, а также снова стал отцом, удивив всех выбором имени для сына — шифровку из букв и символов бурно обсуждали пользователи сети. Но не отстает по части публичности и его мама Мэй Маск, чью книгу «Женщина, у которой есть план» недавно перевели на русский язык. Ирина Шихман по видеосвязи взяла у нее интервью для своего YouTube-шоу «А поговорить?» и расспросила Мэй о ее гениальном сыне, пережитом домашнем насилии и модельной карьере, которую она успешно продолжает в возрасте 72 лет. Самые интересные выдержки из беседы собрали в нашем материале.

Об увлечениях своего сына Илона и эмоциях от запуска корабля

Когда он продал PayPal, он сказал: «Не знаю, мне заняться ракетами, электрокарами или солнечной энергией». Я сказала: «Выбери что-нибудь одно». Но он не послушался.

Мэй Маск с детьми Кимбалом, Тоской и Илоном

Мы все поехали во Флориду, вся семья находилась в центре управления полетами, а потом все отложили из-за погоды. То есть ты весь в нетерпении и возбуждении, а потом надо опять ждать. Через четыре дня все возобновилось вновь, и на этот раз прошло просто потрясающе. Мы все очень гордимся Илоном. Потом у нас был праздничный ужин, мы были в таком восторге, просто лучший день.

О миссии своих детей

Мои дети всегда делали то, что приносит пользу другим людям. И даже когда у них что-то не получалось, я радовалась просто от того, что они делают хорошее дело. У каждого из моих детей своя миссия. Илон хочет спасти мир с помощью электрокаров.

Кимбал делает рестораны по принципу «с фермы — на стол», поддерживая тем самыми фермеров. Тоска — кинопродюсер, и раньше ей приходилось работать над фильмами, где женщин обижали или пытали, но она сказала: «С меня хватит, я буду делать романтические фильмы по романтическим бестселлерам».

Ирина Шихман/Мэй Маск

О неудачном замужестве

Я не видела его (Эррол Маск. — Прим.ред.) два года, потому что моя семья запретила нам видеться из-за его агрессивности, хотя когда мы встречались, он меня не бил, он просто был со всеми агрессивный. Я переехала в Кейптаун, чтобы учиться, и он приехал ко мне за тысячу миль с кольцом, чтобы сделать предложение. Я сказала, что не выйду за него замуж и не надену это кольцо, но он настоял, чтобы я его оставила себе. И вот он вернулся к моим родителям и соврал им, что я согласилась выйти за него замуж. Они между собой обо всем договорились, организовали, разослали приглашения. И потом я получила телеграмму: «Поздравляем, дата вашей свадьбы 20 сентября».

Эррол Маск

Я не могла в это поверить, я ведь не согласилась! Я потратила деньги на звонок Эрролу, а он сказал, что изменится, и что он такой злой только потому, что я не соглашаюсь выйти за него. Я тогда была отчаянно одинока, и он поймал меня в этом состоянии. Я вернулась к родителям за две недели до свадьбы и поняла, что он не изменился. Но в то время ты не могла просто сказать, что не будешь выходить замуж, когда подарки уже куплены и гости приглашены. Так что я пошла на это с мыслью, что все не может быть так уж плохо. Зато у меня появились трое фантастических детей! Но при первой же возможности, через девять лет, я сбежала.

О пережитом домашнем насилии

Я помню, как он ударил меня впервые. Это был первый день медового месяца. Он приказал мне распаковать сумки и приготовить ему поесть, а я поинтересовалась, не поможет ли он мне. А он ударил меня и сказал: «Вот твое место, делай, как я сказал». После медового месяца я вернулась беременная и в ссадинах, и я не могла признаться родителям, потому что вся моя семья сказала бы мне: «А зачем ты вышла за него замуж?».

О праве быть одной

Мои отношения всегда были не очень удачными, но я терпелива и сохраняла их, потому что не хотела быть одна. Я терпела, даже когда они говорили мне, насколько я глупа, уродлива или скучна. Например, в Торонто я встречалась с мужчиной, который не очень хорошо со мной обращался, но я всегда прощала его и оправдывала. Говорила себе, что это потому, что он немного неуверен в себе и переживает из-за безработицы.

И вот, что я скажу — мы слишком много терпим, встречаемся с какими-то неудачниками. Лучше быть одной, чем в подобных отношениях. Это не значит, что не надо пытаться быть счастливой, брак может быть отличным — моя сестра-близнец, например, счастлива в браке. Но мне не повезло. Но зато сегодня я счастлива ни от кого не зависеть, и я каждый день чувствую себя хорошо.

Надо ли рожать для себя

Мой муж никогда не менял детям подгузники, не вставал к ним ночью, не присматривал за ними, а мне надо было ухаживать и готовить не только для троих детей, но и для него, да еще и работать. У моей дочери всего этого не было. Да, ЭКО — это трудный процесс (Тоска родила, прибегнув к ЭКО), мы долго искали донора спермы, но она говорит, что это лучшее, что случилось в ее жизни. Я спросила ее, хотела бы она родить от кого-то из мужчин, с которыми встречалась, но она сказала, что нет.

Мужчины так себе помощники, так что дети все равно на плечах женщины, и лучше заботиться только о них, чем еще и о мужчине. И я написала об этом в книге, потому что я хотела рассказать женщинам, что они могут иметь прекрасных детей, даже если не нашли мужчину.

О фотосессии в обнаженном виде в 69 лет

Моя первая фотосессию ню была для Time Magazine, и мне было сложно решиться, я не привыкла к наготе. Сниматься меня убедили Кимбал и Тоска, они сказали: «Ну это же Time Magazine, все будет хорошо!». Фотосессия была закрытой, никто не мог зайти, гримом занимались женщины.

Меня сначала посадили перед зеркалом, чтобы я могла увидеть, каким будет кадр, и потом только пригласили фотографа-мужчину. Он был очень вежливым, сделал пару снимков и они были прекрасными. Но я не хочу снова это делать. Мне это уже неинтересно, я отлично выгляжу в одежде.

По материалам: www.spletnik.ru