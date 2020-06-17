Павел Дуров заявил, что Facebook и Instagram покрывают мошенников

Павел Дуров

35-летний основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров раскритиковал компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram за распространение мошеннических схем в сети. По словам программиста, мошенники используют его имя для обмана неопытных интернет-пользователей, а модераторы Facebook покрывают эти действия.Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени. Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей… Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно,— написал он у себя в телеграме.

Павел Дуров

Павел привел примеры, как мошенники обманывают пенсионеров. Об одном из таких случаев, когда россиянку убедили воспользоваться программой, якобы созданной Дуровым, и вложить деньги, также недавно писала газета «Известия».

Дуров выразил надежду, что Facebook компенсирует ущерб, который понесли жертвы мошеннической рекламы, и посоветовал пользователям сохранять данные о подобной рекламе, чтобы использовать их в суде.

По материалам: www.spletnik.ru