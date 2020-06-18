Цветы, стихи и торт со свечами: как Алла Пугачева с детьми поздравили Максима Галкина с днем рождения

Алла Пугачева с детьми

Сегодня известному российскому шоумену и телеведущему Максиму Галкину исполняется 44 года. Первыми его лично поздравили, конечно, члены семьи: 71-летняя супруга Алла Пугачева и их шестилетние дети Лиза и Гарри.

Вышедшего из дома на улицу именинника Лиза и Гарри встречали с букетами цветов в руках. Сначала они прочитали для него праздничные стихотворения, затем вручили цветы, а после этого преподнесли ему рамку с его фотографией со словами «Папа, не бери пальцы в рот».

Какая прелесть! Это я вам так все время говорю,

— посмеялся Галкин.

На что Лиза ему резонно заметила:

Ты все время говоришь, а сам берешь.

Затем Максим задул свечи на торте под смех всех собравшихся и стал рассматривать еще один подарок — рисунок, который ему преподнесли дети. На нем они изобразили замок и написали «Поздравляем с днем рождения, папочка!».

Поклонники звездной семьи в очередной раз отметили артистические способности детей пары, а также обратили внимание на смену имиджа Гарри — мальчик продемонстрировал короткую стрижку.

В комментариях Галкина поздравили не только его многочисленные фолловеры, но и звездные друзья: Игорь Николаев, Иосиф Пригожин, Александр Ревва и другие.

Ваша семья — загляденье! С днем рождения!

— написали Максиму поклонники.

По материалам: www.spletnik.ru