Джессика Альба с мужем Кэшем Уорреном отметили день рождения старшей дочери

Джессика Альба с мужем Кэшем Уорреном и детьми: сыном Хэйсом и дочерьми Онор и Хэвен

7 июня старшей дочери 39-летней Джессики Альбы и ее 41-летнего супруга Кэша Уоррена, Онор, исполнилось 12 лет. День рождения девочки прошел в узком семейном кругу, но обстановка была более чем праздничная: родители Онор украсили дом воздушными шарами и гирляндами и организовали для именинницы сладкий стол.

В семье я нахожу радостные моменты. Поздравляю с 12-летием нашу малышку Онор. Я так горжусь тем, кто она сегодня, и я так счастлива, что ее нежная душа выбрала меня своей мамой,

— написала актриса.

В честь дня рождения Онор подруга семьи, приехавшая поздравить виновницу торжества, даже украсила поздравительным плакатом свой автомобиль, на котором разноцветными буквами было написано «С днем рождения, Онор!».

Своих дочерей звезда, по ее признанию, воспитывает по-разному (у супругов также есть восьмилетняя дочь Хэвен). Она говорит, что учит их всегда поддерживать друг друга и быть терпимыми к чужому мнению. Но этому ей и самой приходится учиться.

Я из тех матерей, которые любят раздавать советы, вне зависимости от того, хотите вы этого или нет, — признавалась она.

Два года назад в семье Альбы и Уоррена вновь случилось пополнение — у пары родился сын, о котором они давно мечтали.

По материалам: www.spletnik.ru