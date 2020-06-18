Илон Маск прокомментировал свой «секс втроем» с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Илон Маск/Эмбер Херд

Дело о клевете, начатое 57-летним Джонни Деппом против 34-летней Эмбер Херд, привлекает новых свидетелей. Так, сосед Деппа рассказал, что во время брака с Джонни у Эмбер был роман с 48-летним Илоном Маском и 27-летней Карой Делевинь. В конце 2016 года все трое якобы встречались в пентхаусе ничего не подозревавшего Деппа в центре Лос-Анджелеса. Его сосед согласился дать показания в рамках судебного разбирательства между экс-супругами. А сегодня свои отношения с Херд прокомментировал Илон Маск.

Генеральный директор Tesla и SpaceX заявил прессе, что слова соседа актера не соответствуют действительности.

Мы с Карой друзья, но никогда не были близки. Она подтвердит это. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что с Эмбер начал встречаться примерно через месяц после ее развода. Мы не были вместе во время ее брака,

— сказал Маск.

Илон Маск

Маск также прокомментировал судебное разбирательство между Херд и Деппом в целом, встав на сторону своей бывшей возлюбленной. Он предложил ей и актеру помириться.

Что касается судебного процесса, я бы рекомендовал всем участникам похоронить топор войны и двигаться дальше. Жизнь слишком коротка для столь длительного негатива. Когда все закончится, никто не скажет, что хотел так долго выяснять отношения в суде,

— добавил Илон.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Кара Делевинь

По материалам: www.spletnik.ru