Инсайдер рассказал о ссоре принца Гарри с королевой Елизаветой II из-за Меган Маркл накануне свадьбы: «Он был в бешенстве!»

Меган Маркл, принц Гарри, королева Елизавета II

35-летний принц Гарри боролся за самостоятельность своей семьи еще до ее создания. Об этом рассказала его биограф Анджела Левин в недавно вышедшем документальном фильме «Гарри и Меган: Освобожденные» (Harry et Meghan, les affranchis). Левин неоднократно брала интервью у герцога Сассекского, в том числе для своей книги «Гарри: Разговор с принцем» (Harry: Conversations with the Prince), так что имела возможность получать информацию из первых уст. По ее словам, незадолго до свадьбы принца с 38-летней Меган Маркл королева пыталась убедить внука в необходимости подписать брачный контракт, но Гарри наотрез отказался.Королева хотела, чтобы Гарри и Меган подписали договор, согласно которому Маркл при разводе получит лишь заранее оговоренную сумму денег. Гарри был просто в бешенстве от такого требования. Он заявил королеве, что собирается прожить с Меган всю жизнь, абсолютно доверяет ей и не будет ничего подписывать. Брачный договор казался ему оскорблением Меган. У нее тоже не было никакого желания ничего подписывать,— рассказала Анджела Левин.

Королева Елизавета II, Меган Маркл, принц Гарри

Кстати сказать, состояние принца Гарри оценивается в 25 миллионов евро, а сбережения его супруги, по некоторым оценкам, насчитывают пять миллионов евро.

Левин также упомянула, что принц рассказывал ей, как знакомил свою избранницу с королевским протоколом.Он объяснял Меган все очень аккуратно, боясь шокировать. Конечно, это заняло много времени,— сказала Левин.

Меган Маркл и королева Елизавета II

Принц Гарри и Меган Маркл

По материалам: www.spletnik.ru