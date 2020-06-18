Павел Прилучный высказался об одиночестве после развода с Агатой Муцениеце: «Не могу быть один»

Культура
Игорь Кнышевский0
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Павел Прилучный высказался об одиночестве после развода с Агатой Муцениеце: "Не могу быть один"

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Несколько дней назад российские СМИ сообщили, что 31-летняя Агата Муцениеце и 32-летний Павел Прилучный завершили бракоразводный процесс. Расторжение девятилетнего союза прошло мирно, быстро и без всяких скандалов, чего не скажешь о расставании пары, о котором много писала пресса и рассказывала Агата. Павел же не делился с миром подробностями их личной истории, ограничившись одним комментарием. Однако в недавнем интервью YouTube-проекту «вМесте» Прилучный высказался об одиночестве, с которым справляется сейчас.Я ненавижу одиночество. Не могу быть один. Мне надо, чтобы кто-то был. Я даже работать не могу в одиночестве. Мне нужно, чтобы кто-то разговаривал, была какая-то движуха. У меня две собаки, кошки, рыбки. Я вот так решил эту проблему,— сказал он в интервью.

Павел Прилучный высказался об одиночестве после развода с Агатой Муцениеце: "Не могу быть один"Павел Прилучный

После расставания Павел и Агата разъехались — она вместе с детьми переехала в московскую квартиру, а он остался жить в их подмосковном доме. Дети актеров, семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия, часто приезжают к отцу. Муцениеце говорила, что после расставания она и Прилучный сохранили нормальные отношения и продолжают растить детей вместе.

Павел Прилучный высказался об одиночестве после развода с Агатой Муцениеце: "Не могу быть один"Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми

Павел Прилучный высказался об одиночестве после развода с Агатой Муцениеце: "Не могу быть один"

По материалам: www.spletnik.ru


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