У Эмбер Херд был секс втроем — с Илоном Маском и Карой Делевинь

Джонни Депп, Эмбер Херд и Илон Маск

Скандальный развод 34-летней Эмбер Херд и 57-летнего Джонни Деппа обрастает все новыми интригующими подробностями. Сегодня знакомый актрисы рассказал, что она изменяла супругу с 48-летним Илоном Маском и 27-летней Карой Делевинь. Встреча троих любовников якобы проходила в 2016 году в особняке ни о чем не подозревающего Джонни. Как пишет британское издание Daily Mail, тот самый инсайдер Джош Дрю является соседом артиста.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Дрю ранее был женат на лучшей подруге Херд Рокель Пеннингтон. По его словам, бывшая супруга рассказала ему о том, что у Херд были отношения с Делевинь и Маском одновременно.

Эмбер Херд и Илон Маск

Юристы Деппа привлекли Джоша Дрю в качестве свидетеля со своей стороны и попросили дать показания. Вполне вероятно, повестку получит и Кара Делевинь (Илона Маска, который недавно снова стал отцом, уже вызвали в суд для дачи показаний).

Кара Делевинь и Эмбер Херд

Херд некоторое время встречалась с Маском, однако предприниматель заявлял, что их романтические отношения начались уже после расставания Херд с Деппом в мае 2016 года. Депп же утверждает, что Маск приходил в гости к актрисе поздно ночью в 2015 году, когда он сам был на съемках. А что они там делали, остается загадкой. В марте в сети появились фотографии, благодаря которым актрису уличили в измене.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал встречный иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер обвинил бывшую жену в клевете и даче ложных показаний. В феврале 2020 года в сети появилась и запись разговора звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

По материалам: www.spletnik.ru