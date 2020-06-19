Эмма Хеминг отметила день рождения с мужем Брюсом Уиллисом, его экс-супругой Деми Мур и их дочерью Румер

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг с дочерьми Мейбел и Эвелин, Деми Мур, Румер Уиллис

Вчера супруге 65-летнего знаменитого голливудского актера Брюса Уиллиса Эмме Хеминг исполнилось 42 года. Свой день рождения она отмечала в узкой семейном кругу: вместе с мужем, их двумя дочерьми, восьмилетней Мейбел и шестилетней Эвелин, 57-летней экс-супругой актера Деми Мур и их с Уиллисом 31-летней дочерью Румер.

Праздник именинница решила отметить на природе — вместе с родными они устроили пикник на свежем воздухе, а затем отправились на хайкинг в горы.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг с дочерьми Мейбел и Эвелин, Деми Мур, Румер Уиллис Брюс Уиллис и Эмма Хеминг с дочерьми и Деми Мур

Это был действительно счастливый день рождения для меня,

— написала Эмма.

С бывшей семьей своего супруга Эмма находится в прекрасных отношениях и прекрасно ладит с Деми Мур.

Деми и Эмма очень близки. Они много раз отдыхали вместе и прекрасно ладят. Это действительно одна счастливая семья,

— рассказал источник.

К слову, и самоизоляцию Уиллис проводил с Мур и их дочерьми, Таллулой, Скаут и Румер, в их доме в Айдахо, в то время как Хеминг вместе с Эвелин и Мейбел находилась в их доме в Калифорнии. Эмма тоже должна была к ним присоединиться, но из-за того, что ее дочь повредила ногу, была вынуждена остаться в Лос-Анджелесе. Но неловкости из-за произошедшего никто не испытывал — разве что Хеминг очень скучала по мужу и его бывшей семье.

По словам инсайдера, ничего необычного в том, что Деми и Брюс, которые были женаты в течение 13 лет, часто проводят время вместе, нет.

Деми и Брюс были лучшими друзьями в течение многих лет. Они очень близки,

— рассказал он.

Эмма Хеминг с дочерьми Деми Мур и Эмма Хеминг с дочерьми

По материалам: www.spletnik.ru