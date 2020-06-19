Марина Александрова отдыхает в Крыму и делится отпускными снимками

Марина Александрова

37-летняя Марина Александрова уже вовсю наслаждается летним отпуском у моря. В инстаграме актриса поделилась живописными снимками, сделанными в горах, и рассказала, что отправилась в поход вместе со своим семилетним сыном Андреем.

Марина Александрова с сыном Андреем И небо поделилось с океаном синевой. Две синевы у горизонта скрещены,

— процитировала она стихи Владимира Высоцкого из песни «Гимн морю и горам».

И хотя она не поставила геолокацию и не написала, куда отправилась отдыхать, ее поклонники быстро вычислили это место. Как оказалось, отдыхает актриса в Крыму, а эти снимки были сделаны, по мнению подписчиков звезды, на горе Ильяс-Кая. Кого, кроме сына взяла с собой в Крым Александрова, неизвестно. Помимо сына, у нее также есть четырехлетняя дочь Катя от мужа Андрея Болтенко. Но они на снимках Марины пока не засветились.

Вчера актриса порадовала поклонников еще одним летним кадром, который сама назвала «свежим морским жарким фото», — она сфотографировалась в бикини на пляже.Фото звезды, которая часто делится кадрами без макияжа, в очередной раз восхитило ее фанатов, которые назвали ее «чувственной нимфой» и «королевой».

По материалам: www.spletnik.ru