Вайнона Райдер обвинила Мэла Гибсона в гомофобии и антисемитизме

Вайнона Райдер/Мэл Гибсон

Не так давно 48-летняя Вайнона Райдер публично защищала своего бывшего возлюбленного Джонни Деппа в его судебном разбирательстве с Эмбер Херд, а теперь пресса обсуждает случай, когда сама Вайнона пострадала от слов другой звезды. В интервью The Times Райдер вновь вспомнила свой неприятный разговор с актером Мэлом Гибсоном, случившийся несколько лет назад.

По словам актрисы, Гибсон подошел к ней и ее приятелю-гею на одной из многолюдных вечеринок. Беседуя с ними Мэл решил пошутить о сексуальной ориентации собеседника.О, подожди, я заболею СПИДом?— вспомнила Райдер слова Гибсона.

Вайнона Райдер

Ей самой в тот вечер досталось от актера.

Потом речь зашла о евреях, и он обратился ко мне: «Ты ведь не шельма, верно?»,— добавила актриса, вспомнив коллегу.

Мэл Гибсон

В беседе с The Times Вайнона призналась, что сталкивалась с антисемитизмом и в работе.

Бывают случаи, когда люди говорят мне: «Постой, ты еврейка? Но ты такая красивая». Давным-давно я работала над экранизацией одной пьесы, и руководитель киностудии, который сам был евреем, сказал мне, что у меня слишком ярко выраженная еврейская внешность, чтобы играть героиню голубых кровей,— сказала актриса.

По материалам: www.spletnik.ru