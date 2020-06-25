Кристина Асмус высказалась о расставании с Гариком Харламовым: «Решение о разводе мое»

Гарик Харламов и Кристина Асмус

Когда 32-летняя Кристина Асмус и 39-летний Гарик Харламов объявили о расставании, они подчеркнули, что не намерены давать интервью и комментарии на тему своего развода, но едва ли им это удается. Сегодня днем шоумен был вынужден внести ясность в череду накопившихся слухов, а вслед за ним свой комментарий в инстаграме опубликовала актриса.

Асмус, как и ее муж, высказалась о своем предполагаемом участии юмористической YouTube-программе Comment Out. Напомним, ранее в сети обсуждали версию, что Кристина и Гарик якобы вместе с создателями шоу решили всех разыграть новостью о разводе.

Гарик Харламов и Кристина Асмус

В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании, комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается,— написала Асмус в соцсети.

По материалам: www.spletnik.ru