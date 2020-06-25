Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа

Ксения Собчак

Обычный анонс нового выпуска шоу Ксении Собчак превратился в настоящую сводку происшествий. Обращение к подписчикам ведущая записала из больничной палаты, куда попала с переломом носа. Травму Ксения получила, по ее словам, в результате неудачного падения.

Сотрясение и надо подлечиться,

— написала она в посте, отметив, что на записи выпуска уже была «раненым бойцом».

Новое YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» будет посвящено голосованию по поправкам в Конституцию (онлайн-выборы начались уже сегодня).

Ксения Собчак

Мой отец участвовал в написании конституции 1993 года, сделал все, чтобы статьи, связанные со свободами человека, там все-таки были прописаны (этого по одному из вариантов могло бы и не быть), и тема для меня «родная»,

— прокомментировала свое новое видео Собчак.

В своем посте журналистка также поблагодарила врачей за то, что не «сливали» информацию о ее госпитализации прессе раньше времени.

Подписчики Ксении пожелали ей скорейшего выздоровления.

Все нормально, бывает, прорвемся, йоу!

— завершила свое видеообращение Собчак.

По материалам: www.spletnik.ru