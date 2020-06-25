Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа
Ксения Собчак
Обычный анонс нового выпуска шоу Ксении Собчак превратился в настоящую сводку происшествий. Обращение к подписчикам ведущая записала из больничной палаты, куда попала с переломом носа. Травму Ксения получила, по ее словам, в результате неудачного падения.
Сотрясение и надо подлечиться,
— написала она в посте, отметив, что на записи выпуска уже была «раненым бойцом».
Новое YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» будет посвящено голосованию по поправкам в Конституцию (онлайн-выборы начались уже сегодня).
Ксения Собчак
Мой отец участвовал в написании конституции 1993 года, сделал все, чтобы статьи, связанные со свободами человека, там все-таки были прописаны (этого по одному из вариантов могло бы и не быть), и тема для меня «родная»,
— прокомментировала свое новое видео Собчак.
В своем посте журналистка также поблагодарила врачей за то, что не «сливали» информацию о ее госпитализации прессе раньше времени.
Подписчики Ксении пожелали ей скорейшего выздоровления.
Все нормально, бывает, прорвемся, йоу!
— завершила свое видеообращение Собчак.
По материалам: www.spletnik.ru