Любовь Успенская рассказала об отношениях с 27-летним грузинским певцом Леваном Кбилашвили: «Я влюблена»

Леван Кбилашвили и Любовь Успенская

В апреле 66-летняя Любовь Успенская призналась у себя в инстаграме, что влюбилась в мужчину, которого ждала всю жизнь. А сегодня в YouTube-шоу «Алена, блин» певица назвала Алене Жигаловой имя того человека, которому посвятила тот весенний пост в соцсети.

Звезда русского шансона очарована талантом 27-летнего грузинского певца Левана Кбилашвили, которого назвала в интервью золотым голосом. Кбилашвили был участником седьмого сезона музыкального телешоу «Голос», где его и заметила Успенская.

Я случайно включила вечером телевизор и увидела этого певца в проекте «Голос». Он спел грузинскую песню, и это было так круто. И Костя Меладзе повернулся к нему… Я сегодня Левана Кбилашвили хочу открыть — готовлю песню, вкладываюсь в клип. Я хочу, чтобы вышел певец, красивый, такой мачо, и порвал страну, как в свое время вышел Серов, спел, и все бабы страны рыдали,— рассказала Любовь об одном из своих продюсерских проектов.

Леван Кбилашвили и Любовь Успенская

Алена Жигалова спросила ее, только ли творческие отношения связывают певицу с Леваном Кбилашвили.

Любовь — такое слово огромное. Я влюблена в этот голос… Я когда стою на сцене с талантами или снимаюсь в клипе с мужчиной, должен быть момент влюбленности. Если ты не влюблен, в это не поверит народ. Меня настолько вставляет, когда он (Леван Кбилашвили. — Прим. ред.) поет «Я держу твои ладони осторожно…», я протягиваю ладони и уже хочу с ним слиться. Я не знаю, может быть это любовь. Время покажет. Честно говоря, от таких мужчин я бы не отказалась,— призналась Успенская.

Любовь Успенская

По материалам: www.spletnik.ru