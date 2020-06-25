В сети обсуждают младшего сына Александра Лукашенко, который приехал на парад Победы в Москву вместе с отцом

Александр Лукашенко с сыном Николаем

Вчера в Москве состоялся перенесенный из-за коронавируса парад Победы в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. В числе иностранных лидеров, приехавших в российскую столицу, были президенты Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Сербии. Впрочем, внимание публики (в основном ее женской части) больше всего привлек 15-летний сын Александра Лукашенко Николай, который приехал в Москву вместе со своим 65-летним отцом.

На него, надо сказать, общественность уже давно обратила внимание. Вот и на этот раз в сети принялись восхищаться симпатичным и статным юношей.

У Лукашенко сын просто огонь. Включила парад, только чтобы посмотреть на Колю Лукашенко. У меня сердечко екнуло, как увидела. Девы! Аттеншн. Сексихат картофелька прибыл в Москву,

— всполошились пользовательницы твиттера.

Своего отца Николай нередко сопровождает в официальных поездках. Он уже довольно много поездил по миру и познакомился со многими мировыми лидерами. Коля, как и его отец, увлекается спортом: особую любовь он питает к хоккею, биатлону и лыжам, а также играет на фортепиано.

Несмотря на то что младший сын президента Белоруссии (у Лукашенко также есть двое сыновей от его супруги Галины: 45-летний Виктор и 40-летний Дмитрий) — личность вполне публичная, имя его матери Александр Григорьевич пока так и не раскрыл. Но ходят слухи, что ей является Ирина Абельская, которая была личным врачом главы государства.

По материалам: www.spletnik.ru