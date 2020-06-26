Кирилл Серебренников прокомментировал свой приговор: «Я не доволен»

Культура
Игорь Кнышевский0
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Кирилл Серебренников прокомментировал свой приговор: "Я не доволен"

Кирилл Серебренников

Сегодня в Мещанском суде Москвы был оглашен приговор фигурантам дела «Седьмой студии»: 50-летнему художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, продюсеру Алексею Малобродскому, экс-гендиректору Юрию Итину и бывшей чиновнице Министерства культуры, а ныне директору РАМТа Софье Апфельбаум.

Серебренникова, Итина и Малобродского суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере, дав им условные сроки и обязав выплатить штрафы. Софью Апфельбаум оправдали.

Кирилл Серебренников прокомментировал свой приговор: "Я не доволен"Кирилл Серебренников

У здания суда ждала толпа журналистов и сторонников Кирилла Серебренникова, к которым он и обратился, выйдя на улицу.

Во-первых, говорю огромное спасибо за поддержку, за то, что вы верите в нашу невиновность, за то, что вы понимаете, что происходит. Каждый человек, находящийся здесь, очень важен и ценен. Пожалуйста, соблюдайтесь социальную дистанцию. Не заразите друг друга, потому что за правду нужно бороться, — сказал Серебренников.

Кирилл Серебренников прокомментировал свой приговор: "Я не доволен"

Па просьбу журналистов прокомментировать решение суда он ответил, что не доволен своим приговором.Я не доволен,— сказал он.

Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в размере 800 тысяч рублей по делу о хищении 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта «Платформа». Суд не запретил режиссеру занимать должности в госучреждениях культуры. Серебренников, Итин и Малобродский суммарно должны возместить Министерству культуры 129 миллионов рублей.

Кирилл Серебренников прокомментировал свой приговор: "Я не доволен"

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов сообщил, что защита режиссера намерена обжаловать решение Мещанского суда Москвы.Мы не считаем, что Министерству культуры РФ причинен какой-то ущерб. Говорить о том, что кто-то собирается возмещать ущерб, очень рано,— сказал Харитонов.

Кирилл Серебренников прокомментировал свой приговор: "Я не доволен"

По материалам: www.spletnik.ru


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