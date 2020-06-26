Королева Летиция и король Филипп VI приехали с официальным визитом на Майорку

Королева Летиция и король Филипп VI

Вчера 52-летний король Испании Филипп VI и его 47-летняя супруга королева Летиция приехали с официальным визитом на Майорку. Остров встретил чету теплой и солнечной погодой.

Испания, как и многие страны, ослабила некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, поэтому члены испанской королевской семьи вернулись к своим рабочим обязанностям. Но, несмотря на послабления, супруги соблюдали меры безопасности и появились на публике в масках (правда, потом они их сняли — вероятно, в жару в них находиться было все же не слишком комфортно).

Для своего очередного визита королева Летиция выбрала зеленое миди-платье с цветами от Maje и бежевые эспадрильи на платформе. Это платье королева надевает не в первый раз — в нем она уже появлялась на публике летом прошлого года, когда присутствовала на открытии летних курсов в международной музыкальной школе в своем родном городе Овьедо.

В ходе своего визита супруги прошлись по набережной города Пальма-де-Майорка и поприветствовали отдыхающих на пляже, убедившись, что обстановка на курорте в целом спокойная и благоприятная. Этот визит супругов является частью их королевского тура по Испании, целью которого является поддержка экономической, социальной и культурной деятельности регионов после вспышки коронавируса.

По материалам: www.spletnik.ru