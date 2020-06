Бейонсе, Лиззо, Наоми Кэмпбелл, Мишель Обама и другие на онлайн-премии BET Awards 2020

Бейонсе

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась престижная премия Black Entertainment Awards, на которой были отмечены афроамериканцы и представители других нацменьшинств США за достижения в музыке, актерстве, спорте и других сферах. В этом году церемония прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, поэтому за всем происходящим зрители могли наблюдать со своих экранов в прямом эфире.

Ведущей BET Awards 2020 стала Аманда Сил — именно она представляла зрителям номинантов и выступающих. Лидером по числу номинаций в этом году стал рэпер Дрейк — их было целых шесть, по пять — у рэперши Megan Thee Stallion и рэпера Roddy Ricch, по четыре — у Бейонсе, Ники Минаж, Криса Браун, Лиззо и DaBaby.

Аманда Сил

Бейонсе

Мишель Обама

Лиззо

В этом году на премию была номинирована и восьмилетняя дочь рэпера Джей-Зи и Бейонсе Блю Айви. Девочку отметили за работу над Brown Skin Girl, одной из песен официального саундтрека «Короля Льва». В итоге малышке удалось обойти соперников по номинации и забрать статуэтку — путь даже и виртуально.

Во время трансляции церемонии в эфире также появлялись Наоми Кэмпбелл, Мишель Обама и многие другие. Своими онлайн-выступлениями зрителей порадовали американский соул-дуэт систер Chloe x Halle, Дженнифер Хадсон, рэпер Lil Wayne и не только. Кстати, последний исполнил на церемонии песню в память о трагически погибшем баскетболисте Коби Брайанте.

Дженнифер Хадсон

Chloe x Halle

Masego

Lil Wayne honors Kobe by performing his song “Kobe Bryant,” which was inspired by WCF performance when the Lakers defeated Denver in 6 games. He updates the words to the original version and also debuts a new verse. #BETAwards pic.twitter.com/QnqL8PWejn

— LakeShowScoop (@LakeShowScoop) June 29, 2020

